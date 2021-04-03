Cübbeli Hoca'nın kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı (2)
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Cübbeli Hoca'nın kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Cübbeli Hoca'nın kızının düğününe çok sayıda kişi katıldı (2)

KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kızını Ümraniye'de çok sayıda kişinin katıldığı düğünle evlendirdi.

KAMUOYUNDA Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kızını Ümraniye'de çok sayıda kişinin katıldığı düğünle evlendirdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün kızı Sare ile Şaban Zengin'in oğlu Muhammet Hüseyin Zengin Ümraniye'de bir düğün salonunda evlendi.

Düğün için öğle saatlerinden itibaren çok sayıda davetli salona geldi. Davetlilerin bir bölümü salonun giriş kapısından HES kodu uygulamasıyla alınırken, bir bölümü ise otoparktan girdi. Düğün öncesi, bir kişinin iki seyyar hoparlör ve imam cübbesi ile içeri girdiği görüldü. Gelin arabası için ise beyaz renkli lüks bir araç seçildi.  Kadınlar ve erkekler bölümü olarak salon ikiye bölündü. Düğün öncesince davetli Ahmet Mahmut Ünlü karşıladı. Düğün kuran okunarak başladı. Erkekler tarafında okunan Kuran, kadınlar tarafına ise projeksiyonla yansıtıldı. Saat 16.00'da başlayan düğün saat 18.30'a kadar sürdü.

BİR SAAT VE 50 KİŞİ SINIRI VAR

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği genelgede bu hafta sonuna özel, düzenlenecek düğün ve nikahlar için karar yer aldı. Yüksek ve çok riskli bölgelerde 50 kişiyi geçmemek ve bir saati aşmamak kaydıyla düğün ve nikah merasimi yapılabilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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