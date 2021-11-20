Cübbeli Ahmet Hoca'nın verdiği kerhane örneği cemaati güldürdü: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın

Cübbeli Ahmet Hoca, YouTube'daki Lalegül TV kanalında Şehir Sohbetleri adı altında yaptığı yayında, din adamlarının sorumluluklarından söz etti. Din adamlarının yeterince doğruyu anlatamadıkları için ateistlerin olduğunu söyleyen Cübbeli, günahkarların dini kurumlarda olabileceği gibi kerhanelerde de Müslümanların olabileceğini belirtti.

"SEN ONLARA İÇİN DUA YAP"

"Marketler şöyle yaptı öbürü böyle yaptı. Devlet bile patates reyonu kurmak zorunda kaldı. Neden? Bereket yok." diyen Cübbeli şöyle devam etti: "Allah bir kavme gazap ederse fiyatlar artar. Göller kurur. Irmaklar bol akmaz. Allah bize neden gazap ediyor? İçkiciler yüzünden mi kerhaneler yüzünden mi? Sen onlara tövbe için dua yap. Allah fuhuş yapana tövbe nasip etsin, eşcinsele tövbe nasip etsin. Sen suçu ona atma; hacı, hoca, sofi... Suç senin, suç benim... Ben vazife yapamadım, insanlara doğruyu anlatamadım. Onun için insanlar ateist oldu, deist oldu.

"KERHANEDE MÜSLÜMAN VAR"

Meyhanede, kerhanede Müslüman var. Diyanet'te kafir var. Diyanet'te görevli adam; 'hadisler hüküm ifade etmez, ayet olsa aklen reddederiz' dedi mi dedi."

"BEN GİTMEDİM HA YANLIŞ ANLAMAYIN"

Hoca, "Kerhaneye gittiği zaman, oradaki kadın ne diyor?" sözlerini, "Ben gitmedim kerhaneye ha! Yanlış anlamayın." şeklinde düzeltti. Cemaatte yükselen gülüşmelerin ardından Cübbeli, şöyle devam etti:

Kerhanedeki kadın dedi ki; ben harama inanıyorum fakat geçim zorluğu, senet imzalattılar. Allah beni kurtarsın. Bu kadın fuhuş yapıyor diye, buna imansız diyebilir miyiz. Onun için kerhanede Müslüman var, Diyanet'te kafir çıkabiliyor."

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