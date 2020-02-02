Çubarov: Rusya, Kırım'ın nüfus yapısını değiştiriyor
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Çubarov: Rusya, Kırım'ın nüfus yapısını değiştiriyor

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, Rusya yönetiminin 6 yıl önce kendi topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'nda nüfus yapısını değiştirdiğini ve bunun, gelecekte çözülmesi zor sorunlara yol açacağını söyledi.

02.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.02.2020 16:23
Çubarov: Rusya, Kırım'ın nüfus yapısını değiştiriyor

Milli Meclisi Başkanı Rıfat Çubarov, yönetiminin 6 yıl önce kendi topraklarına kattığı Kırım Yarımadası'nda nüfus yapısını değiştirdiğini ve bunun, gelecekte çözülmesi zor sorunlara yol açacağını söyledi.

Çubarov, verdiği bir demeçte, Rusya yönetiminin Kırım Yarımadası'na Rusya'nın çeşitli bölgelerinden göçmenler yerleştirerek yarımadanın nüfus yapısını değiştirdiğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçen Ağustos ayında, Rusya yönetiminin Kırım'a yerleştirdiği nüfusun 140 bin civarında olduğu söylemini hatırlatan Çubarov, gerçek rakamın bunun en az dört veya beş katı olduğunu ifade etti. Rusya yönetiminin yarımadadaki Ukrayna vatandaşlarını yarımadadan ayrılmaya zorladığını ifade eden Çubarov, yarımadadan baskılarla ayrılmaya zorlananların başında, Kırım Tatarları'nın geldiğini belirtti. Çubarov, Rusya'nın bu politikasının, etkileri uzun süre devam edecek olan yeni sorunlara yol açacağını kaydetti.


Kaynak: DHA
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