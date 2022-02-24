Cuaj, S2G Esports VALORANT Takımı'nın Başına Geçti!
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S2G Esports'un ilk üyesi Cuaj oldu!
Geçtiğimiz günlerde VALORANT sahnesine giriş yapacağını duyuran, adını PUBG Mobile Global Championship 2021'de elde ettiği başarılarla dünya çağında duyurmayı başarmış S2G Esports, VALORANT takımının koçunu duyurdu. Takımın dağılışına kadar Oxygen Esports VALORANT Takımı'nı çalıştıran deneyimli koç Deren "Cuaj" Ülgen, S2G Esports VALORANT Takımı'nın başındaki isim olacak.
Deren "Cuaj" Ülgen
Türkiye Oxygen Esports (02.03.2021 – 28.01.2022) -VCT 2021: EMEA Son Şans Elemeleri (Son 6) -VCT 2021: 3. Aşama - Challengers 1 Türkiye (Final) -VCT 2021: 2. Aşama - Challengers 1 Türkiye (Final) -VCT 2021: 1. Aşama - Masters (Yarı Final)
Doğum Tarihi: (24 yaşında) Uyruk: Çalıştırdığı Takımlar: Başarılar: Oxygen Esports
Türkiye, Gamegar,, Haberler
Türkiye
Oxygen Esports (02.03.2021 – 28.01.2022)
-VCT 2021: EMEA Son Şans Elemeleri (Son 6)
-VCT 2021: 3. Aşama - Challengers 1 Türkiye (Final)
-VCT 2021: 2. Aşama - Challengers 1 Türkiye (Final)
-VCT 2021: 1. Aşama - Masters (Yarı Final)