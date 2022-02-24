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Cuaj, S2G Esports VALORANT Takımı'nın Başına Geçti!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Cuaj, S2G Esports VALORANT Takımı'nın Başına Geçti!

S2G Esports'un ilk üyesi Cuaj oldu!

Geçtiğimiz günlerde VALORANT sahnesine giriş yapacağını duyuran, adını PUBG Mobile Global Championship 2021'de elde ettiği başarılarla dünya çağında duyurmayı başarmış S2G Esports, VALORANT takımının koçunu duyurdu. Takımın dağılışına kadar Oxygen Esports VALORANT Takımı'nı çalıştıran deneyimli koç Deren "Cuaj" Ülgen, S2G Esports VALORANT Takımı'nın başındaki isim olacak.

Deren "Cuaj" Ülgen

Doğum Tarihi: (24 yaşında)Uyruk:

Türkiye		Çalıştırdığı Takımlar:

Oxygen Esports (02.03.2021 – 28.01.2022)		Başarılar: Oxygen Esports

-VCT 2021: EMEA Son Şans Elemeleri (Son 6)

-VCT 2021: 3. Aşama - Challengers 1 Türkiye (Final)

-VCT 2021: 2. Aşama - Challengers 1 Türkiye (Final)

-VCT 2021: 1. Aşama - Masters (Yarı Final)

EsporGazetesi.com - Gamegar

Türkiye, Gamegar,, Haberler

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