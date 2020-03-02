Cuadrado'dan Inter'e Harika Gol
2016-17 Serie A sezonunda Juventus, ezeli rakibi Inter'i sahasında ağırladı. Maçın ikinci yarısında gelişen pozisyonda Kolombiyalı Juan Cuadrado, ceza sahasında buluştuğu topu muhteşem bir vuruşla Inter ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Juventus, maçı Cuadrado'nun tek golüyle kazandı.
02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21
2016-17 Serie A sezonunda Juventus, ezeli rakibi Inter'i sahasında ağırladı. Maçın ikinci yarısında gelişen pozisyonda Kolombiyalı Juan Cuadrado, ceza sahasında buluştuğu topu muhteşem bir vuruşla Inter ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Juventus, maçı Cuadrado'nun tek golüyle kazandı.
Kaynak: Dugout
HABER YORUMLARI