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Cuadrado'dan Inter'e Harika Gol

2016-17 Serie A sezonunda Juventus, ezeli rakibi Inter'i sahasında ağırladı. Maçın ikinci yarısında gelişen pozisyonda Kolombiyalı Juan Cuadrado, ceza sahasında buluştuğu topu muhteşem bir vuruşla Inter ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Juventus, maçı Cuadrado'nun tek golüyle kazandı.

02.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:21

2016-17 Serie A sezonunda , ezeli rakibi Inter'i sahasında ağırladı. Maçın ikinci yarısında gelişen pozisyonda Kolombiyalı Juan Cuadrado, ceza sahasında buluştuğu topu muhteşem bir vuruşla Inter ağlarına gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Juventus, maçı Cuadrado'nun tek golüyle kazandı.

Kaynak: Dugout

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