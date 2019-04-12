Cü'ye Yabancı Öğrenci İlgisi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerine yabancı öğrenci ilgisinin her geçen gün arttığını söyledi.

Yıldız, Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret ederek, AA'nın kuruluşunun 99. yıl dönümünü kutladı.

Ziyarette üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi veren Yıldız, yabancı öğrenci ilgisinde ciddi artış yaşandığını ifade etti.

Yıldız, 2 yıl önce üniversitelerinde 80 civarında yabancı öğrenci eğitim görürken, bu akademik dönemde ise sayının 381'e ulaştığını dile getirdi.

Yurt dışında yaptıkları tanıtım faaliyetlerinin bu ilginin artmasında etkili olduğunu vurgulayan Yıldız, "Özellikle Azerbaycan'dan fazla ilgi olduğunu görüyoruz. Yabancı öğrenciler için yapılacak sınava başvurular şu ana kadar 5 bine yaklaştı. Başvurular, 26 Nisan'da sona erecek. Gelecek yıl yabancı öğrenci sayısının bine yaklaşmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Yıldız, ERASMUS'dan en iyi şekilde yararlanan 7 üniversite arasında olduklarını bildirdi.

Üniversitede yapımına başlanacak ikinci hastane hakkında da bilgi veren Yıldız, proje ihale aşamasının devam ettiğini, en kısa sürede temeli atmak istediklerini sözlerine ekledi.

Sivas büro sorumlusu başmuhabir Önder Felek ise Yıldız'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA