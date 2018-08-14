CÜ Vakfı okulları ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, üniversite tercilerini yapacak öğrencilere yönelik ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor

SİVAS - Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, üniversite tercilerini yapacak öğrencilere yönelik ücretsiz rehberlik hizmeti veriyor.

Kent meydanında açılan ücretsiz danışma stantlarında öğrencilere tercih yaparken nelere dikkat etmeleri konusunda bilgi veriyor. Stantta Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları'nın eğitim kalitesi hakkında da sunum yapılıyor. Stantlara gelen minik öğrenciler içinde hazırlık yapan Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, boyama etkinliği, dans gösterileri ve çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kent meydanında bulunan danışma çadırında 5 gün devam edecek uygulama Sivaslılara ücretsiz danışmanlık hizmeti yapacak.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları rehberlik öğretmeni Kübra Yerlikaya, "Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları ve Sivas Kapsam Eğitim Kurumları olarak biz beş gün boyunca burada Sivas halkına hizmet vermekteyiz. Bu hizmet içerisinde üniversite tanıtımı için rehberlik eğitimi bulunmaktadır. Aynı zamanda Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları kapsamın da anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin her birine ait çeşitli etkinlikler de sunacağız. Aynı zamanda yarın tercihler de son gün. Veli ve öğrencimize aslında tercihlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve bu tercihleri nasıl yapacaklarını konusunda yardımcı oluyoruz. Sıralamalarda nelere dikkat edecekler, internet üzerinden başvurularını nasıl gerçekleştireceklerini hakkında bilgi vermek için buradayız"dedi.