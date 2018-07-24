Cü Rektörü Yıldız'dan Milletvekillerine Ziyaret

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas milletvekillerini TBMM'de ziyaret etti.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Yıldız, AK Parti Sivas milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek ve CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu'yu TBMM'de ziyaret etti.

Yıldız, ziyaretlerde güçlü ve deneyimli bir milletvekili kadrosuyla Sivasın TBMM'de temsil ediliyor olmasını büyük bir kazanç olduğunu belirterek, "Vekillerimize meclis çalışmalarında ilimiz ve ülkemiz adına büyük sorumluluklar düşüyor, hepsine çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Milletvekilleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Yıldız'a teşekkür etti.