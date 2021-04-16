ÇÜ Rektörü Tuncel, üniversitede yapılan yeni dozimetre geliştirme çalışması hakkında bilgi aldı

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Turcel, NATO destekli "Radyolojik acil durumda maruz kalınan dozun ve radyoaktif kaynağın cinsinin belirlenmesi" projesi kapsamında üniversitede yapılan yeni dozimetre geliştirme çalışması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Turcel, NATO destekli "Radyolojik acil durumda maruz kalınan dozun ve radyoaktif kaynağın cinsinin belirlenmesi" projesi kapsamında üniversitede yapılan yeni dozimetre geliştirme çalışması hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tuncel, proje ortağı olan Fen Edebiyat Fakültesini ziyaret etti, projenin yürütüldüğü laboratuvarlarda incelemelerde bulunarak, radyolojik terörizmle ilgili dozimetre geliştirme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Projenin yürütücülüğünü üstlenen Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil, NATO üyesi Türkiye ABD, Polonya ile NATO ortak ülkeleri İsrail, Ukrayna, Yeni Zellanda'nın katılımıyla bir terörist CBRN saldırısında kolay kullanılabilecek yeni bir dozimetre geliştirilmesini öngören projeye başlandığını belirtti.

Yeğingil, şunları kaydetti:

"Projenin ana amacı, radyoaktif maddelerin kullanıldığı beklenmedik bir terörist saldırı karşısında halkın önceden üzerlerinde taşıyabileceği şekilde tasarlanmış dozimetreleri geliştirmek, bu dozimetrelerle saldırı sırasında kişinin maruz kaldığı dozu belirlemek, aynı zamanda radyoaktivitenin cinsine karar vermektir. Böylece beklenmedik bir felaket sırasında hastanelerdeki tedaviye yardımcı olmaktır. Her ülkedeki grup tarafından bu kapsamda yeni bir dozimetre ve sistemin parçalarını geliştirme konusunda çalışılıyor. Yarısına gelinen projede bizim grubumuz tarafından geliştirilen dozimetre umut vaat ediyor. Ticari olarak şu anda piyasada mevcut dozimetrelerden daha üstün özellikler taşıyor."

Rektör Tuncel de NATO'nun bilime ve genç bilim insanlarına verdiği bu destek nedeniyle bütün proje çalışanları adına teşekkür etti.

Amaçlarının, bağımsız araştırma yapma kabiliyetine sahip, alanında temel bilimlerle donatılmış bireyler yetiştirip bilgi üretmek ve üretilen bilgiyi paylaşmak olduğunu kaydeden Tuncel, ÇÜ'nün bir araştırma üniversitesi olma yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa