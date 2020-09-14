ÇÜ Rektörü Tuncel'den minik hastalara ziyaret Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören minik hastaları ziyaret etti.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Çocuk Servisi'nde yatarak tedavi gören minik hastaları ziyaret etti.

Tuncel, Rektör yardımcıları Prof. Dr. Hayri Levent Yılmaz ve Prof. Dr. İlter Ünlükaplan ile çocuk hastalarla bir araya geldi.

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz ve servis yetkililerinden bilgiler alan Rektör Tuncel, tedavi sürecindeki çocukların ve ailelerinin yanında olmaya özen gösterdiklerini kaydetti.

Onların tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve isteklerinin yerine getirilmesi için gereken tüm çabayı gösterdiklerini aktaran Tuncel, "Hastanemizde en uygun tıbbi hizmet, tedavi ve bakımları yapılan misafirlerimize manevi ve psikolojik destek sağlamak için sık sık bir araya geleceğiz. Çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine de güç ve kuvvet diliyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette çocuklarla ilgilenen Rektör Tuncel, onlara çikolata ikram ederek sohbet etti.

Ailelerle de yakından ilgilenen, sorunlarını dinleyen Tuncel, bir anne olarak her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA