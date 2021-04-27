ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, ulusal ve uluslararası ödüllü öğrencilerle buluştu
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ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, ulusal ve uluslararası ödüllü öğrencilerle buluştu

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, ulusal ve uluslararası ödüllü öğrencilerle buluştu
Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ulusal ve uluslararası ödüller alan İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, ulusal ve uluslararası ödüller alan İletişim Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tuncel, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinin ödüllü kısa filmlerinin gösterimine katıldı.

Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Sümbül, ödüllü projeler ve yönetmenleri hakkında Rektör Prof. Dr. Tuncel'e bilgi verdi.

Etkinlikte, öğrenciler Ahmet Keçili, Necati Öz ve Ümit Güç de ödül aldıkları festivallerden ve filmlerden bahsetti.

Tuncel, İletişim Fakültesi'nin başarılarıyla adından sıkça söz ettirdiğini belirterek, öğrenci ve öğretim üyelerini tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Ömer Fansa

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