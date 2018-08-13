Çü Pozantı Meslek Yüksekokuluna Yeni Bina

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Pozantı Meslek Yüksekokulunun, yeni hizmet binasında eğitim öğretime hazır olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, okulun, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, yerel yönetimler ve Pozantı halkının desteğiyle bahçe tarımı, organik tarım, muhasebe, vergi uygulamaları, turizm ve otel işletmeciliği bölümleriyle yeni binasında öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için gerekli çalışmaların yapıldığı kaydedildi.

Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Semih Tangolar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, örnek alınan ve varlığıyla bilimsel çevrelerin dikkatini üzerine toplayan bir yüksekokul olması amaçladıklarını belirtti.

ÇÜ Pozantı Meslek Yüksekokulunun yeni binasına taşınmasıyla öğrencilerin daha etkili, verimli ve kaliteli bir yükseköğretim ortamına ulaştığını dile getiren Tangolar, okullarının teorik ve uygulamalı eğitim için önemli güçte akademik personelle yeterli miktarda sınıf, laboratuvar ve arazi alt yapısına sahip olduğunu kaydetti.

Tangolar, Adana'nın her bakımdan gelişmeye açık bir ilçesi olan Pozantı'da sürdürülebilir, sağlıklı, güçlü, kaliteli örnek bir yüksekokul eğitiminin tesisi konusundaki çabalarının kararlılıkla süreceğini bildirdi.