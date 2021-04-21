ÇÜ personeline "Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" verildi
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ÇÜ personeline "Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" verildi

ÇÜ personeline 'Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi' verildi
Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt - Haberler | Güncel

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) tehlikeli iş sınıfına giren işlerde çalışan personele "Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" verildi.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) tehlikeli iş sınıfına giren işlerde çalışan personele "Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi" verildi.

Prof. Dr. Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen eğitim programında, iş güvenliği uzmanı Necati Ulaştırıcı tarafından yüksekten düşmenin dinamiği, merdiven, iskele, platformlarda güvenli çalışma ve çalışanlara olası risklerin önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt

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