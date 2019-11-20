CÜ öğrencileri 2020 Teknofest'e hazırlanıyor

20.11.2019 15:08 | Son Güncelleme: 20.11.2019 15:08

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencilerinin "2020 Teknofest"e katılmak için hazırlık yaptıkları bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2019 Teknofest'e Sivas Cumhuriyet Üniversitesini temsilen "insansız hava aracı" ile katılan ve 180 takım arasından ilk 10'a girmeyi başaran öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret etti.

Mühendislik fakültesi öğrencilerinden Muhammed Fatih Akyıldız, Ahmet Çelik ve Batuhan Altunküpe, Yıldız'a yaptıkları çalışmalar ile 2020 Teknofest'e katılacakları proje hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin her türlü bilimsel çalışmalarını desteklediklerini belirten Yıldız, bu çalışmalardan bir ürün elde edilmesi gerektiğini belirtti. 2020 Teknofest'e hazırlayacakları "insansız su altı sistemine" destek olacağını aktaran Yıldız, yarışmalar öncesi öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA