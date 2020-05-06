ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binası inşaatının yüzde 82'si tamamlandı
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ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binası inşaatının yüzde 82'si tamamlandı

ÇÜ Güzel Sanatlar Fakültesi hizmet binası inşaatının yüzde 82'si tamamlandı
06.05.2020 10:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 10:48

Çukurova Üniversitesi'nde 2017 yılında temeli atılan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni hizmet binası tamamlama aşamasına geldi.

Çukurova Üniversitesi'nde 2017 yılında temeli atılan Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yeni hizmet binası tamamlama aşamasına geldi.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, son yıllarda tamamlanan ve yapımı devam eden projelerin gerçekleşmesiyle üniversitelerinin çok daha güçlü, modern ve rekabetçi bir konuma geldiğini kaydetti.

İlahiyat Fakültesi ile aynı hizmet binasını paylaşan Güzel Sanatlar Fakültesine 2017 yılının haziran ayında yapılan ihaleyle yeni bir hizmet binası kazandırdıklarını belirten Kibar, projenin tamamlanmasının ardından binaya yukarıdan bakıldığında fakültenin logosunun görülebileceğini ifade etti.

Fakültenin inşaat çalışmasının yüzde 82'sinin tamamlandığını kaydeden Kibar, bu yılın ağustos ayında Güzel Sanatlar Fakültesi yeni hizmet binasının tamamlanacağını belirtti.

Kibar, binada muhtelif bölümlere ait 44 atölye, 10 derslik ve seminer salonu, 4 sergi alanı, 8 stüdyo, 4 laboratuvar, 10 idari birim odası, 70 muhtelif bölümlere ait akademik birim odası, 4 depo, kafeterya, 2 sığınaktan oluştuğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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