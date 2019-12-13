ÇÜ Eczacılık Fakültesi öğrencileri Andırın'da eczacılığı anlattı

13.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 13.12.2019 19:28

Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ve Kahramanmaraş Eczacı Odası iş birliğinde Andırın ilçesinde bir okulda eczacılık anlatıldı.



Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden bir grup öğrenci ve Kahramanmaraş Eczacılar Odasından iki eczacı, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Andırın Anacık Ortaokuluna gelerek 8. sınıf öğrencilerine eczacılıkla ilgili ve doğru ilaç kullanımı konusunda bilgiler verdi.



Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Serpil Kayran, yaptığı açıklamada, çocukların kendilerine kolay ulaşamayacağını bildikleri için onlara ulaşmak istediklerini belirtti.

Bir köy okulun seçerek öğrencilerle eczacılık mesleğini anlattıklarını dile getiren Kayran, "Eczacının çalışma alanlarından, görevlerinden bahsettik. Çalışma alanlarımızı anlattık. En önemlisi çocuklara ilacı nasıl doğru kullanabileceklerini anlatmaya çalıştık, ilacın doğru dozda kullanılmasını öğrencilerimizle paylaştık. Bir farkındalık yaratmak istedik ve böyle bir sosyal sorumluluk etkinliği düzenledik."

Verilen eğitimin ardından öğrencilere, kırtasiye malzemesi ile ihtiyacı olan öğrencilere giysi yardımında bulunuldu.

Programın ardından fakülte öğrencileri ve ortaokul öğrencileri okul bahçesinde fidan dikimi yaptı.

Kaynak: AA