Cü Eczacılık Fakültesi İlk Mezunlarını Verdi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) bünyesinde 2013 yılında açılan Eczacılık Fakültesi, 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk mezunlarını verdi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu'nda düzenlenen mezuniyet töreni programına, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim, Türkiye Eczacılar Birliği (TEB) 37. Bölge Sivas Eczacı Odası Başkanı Eczacı Süha Özyazıcı, öğretim elemanları, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.

Programda konuşan Rektör Yıldız, fakültede bir ilkin yaşandığını ve ilk mezunların verildiğini belirtti.

Fakülteden mezun olan 35 öğrencinin eczacılığa ilk adımı attığını aktaran Yıldız, "Eczacılık Fakültemiz Türkiye'de eczacılık fakülteleri içerisinde URAP sıralamasında dördüncü sırada, bu da bizi gururlandırıyor. Bunun için sizlere emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum. Eczacılık Fakültemizin göstermiş olduğu bu başarılara yenilerinin eklenmesinin de temenni ediyorum. Sizleri bir kez daha kutluyorum tebrik ediyorum hayırlı uğurlu olsun yolunuz açık olsun." İfadelerini kullandı.

Eczacılık Fakültesi Dekanı Alim ise, öğrenciler ve veliler kadar kendilerinin de heyecanlı olduğunu belirterek, "Beş yıl önce bizlere emanet ettiğiniz bu yavruları bugün sizlere birer eczacı olarak vermenin gururunu yaşıyoruz. Fakültemiz ilk kuruluş yıllarını bir hatırlayın daracık bir koridorda öğrencisi olmayan önünü göremeyen yeni kurulmuş bir fakülteden bugün seksen öğrenci alan bir fakülte haline geldik." açıklamasında bulundu.

Eczacılar Odası Başkanı Özyazıcı da, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, şunları kaydetti:

"Mesleğimiz son yıllarda ülkemizde tanımı daralan ama Avrupa'da ve dünya da gerçekten tanımı çok genişleyen bir meslek. Hep söylüyorum birden çok alanda ciddi eğitim görüyoruz ve bu yüzden de aslında iş alanları oldukça geniş olan bir meslektir. Avrupa da ve dünya örneğinde şuan eczacılar aşılama yapabiliyor, önleyici birçok tedavi yapabiliyor. Birinci basamak birçok ilacı reçetelendirebiliyor. Bizler şuan eczacılar olarak eczacının bu danışmalık rolünü ve toplum sağlığında aldığı paydayı artırmak için uğraşıyoruz."

Törende, Eczacılık Fakültesi Dönem Birincisi Cenk Yıldız, mezuniyet kütüğünü plaket çaktı.

Mezuniyet töreni, diplomaların verilmesiyle sona erdi.