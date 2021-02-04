ÇÜ'den üretilen gıda, halk markette satılacak

Çukurova Üniversitesinde (ÇÜ) üretilen gıda, Seyhan Belediyesinin halk marketleri aracılığıyla satışa sunulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ÇÜ Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde üretilen gıda, halk marketler aracılığıyla satılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, tarım ve gıdanın öneminin her geçen gün arttığını belirterek, "Seyhan Belediyesini üreten ve paylaşan bir belediye haline getirmek için çabalıyoruz. Sağlıklı, hijyenik ve güvenli gıda üretimini artırıp, kaliteyi yükseltip, ekonomik koşulları göz önünde tutarak bu ürünleri halkımıza ucuz fiyatlarla sunmak istiyoruz. Üniversitemizde bilimsel yöntemlerle üretilen ürünlerin halkımızla buluşmasına aracılık yapmaktan memnuniyet duyarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu