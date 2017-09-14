Cü'den "İnternet Sitesinde Güncelleme" Açıklaması

Cumhuriyet Üniversitesinden (CÜ) resmi internet sitesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının ve "Cumhuriyeti Seviyorum" ifadesinin kaldırıldığı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamada, özellikle son bir yıldır bilimsel, kültürel, sportif ve diğer alanlarda yapılan faaliyetlerle adından söz ettiren üniversite hakkında son zamanlarda bazı internet gazeteleri ve sosyal medyada tek merkezden çıktığı anlaşılan planlı ve kasıtlı bir karalama kampanyası sürdürüldüğü ifade edildi.



Üniversitenin eski web sitesinde yer alan "Cumhuriyeti Seviyorum" ifadesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türk bayrağı silüetinin web sayfası güncelleme çalışmaları kapsamında geçici olarak kaldırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bunu fırsat bilen bir internet sitesi tarafından çarpıtılarak asılsız ithamlarla üniversitemiz ve yönetimini yıpratmaya yönelik haberler yapılmıştır. Halihazırda güncellenmesi ve tasarımı devam eden web sitemizin tamamlanmasını dahi beklemeden açıkça üniversitemizi yıpratma niyetiyle yapılan bu tür iftira kampanyalarının asla amacına ulaşamayacağını kamuoyuna özellikle belirtmek isteriz. Hiçbir kanıt olmadan üniversitemizde yapılan başarılı çalışmaları hazmedemeyen art niyetli kişilerce gazetecilik kisvesi adı altında yapılan, bilgiyi doğrulatma gereği duyulmadan 'servis etme' mantığıyla hazırlanan bu haber, masa başı haberciliğin tipik bir örneğidir.Tek gayesi bilimsel çalışmaları ile ön plana çıkmak olan üniversitemiz hakkında yapılan yanlı ve çirkin iftira kampanyası, objektif, tarafsız ve görevi sadece gerçekleri topluma yansıtmak olan sorumlu gazetecilik ilkeleri ile bağdaşmamaktadır."



Bu milletin mensubu olan herkesin ülkenin ve milletin bütün milli değerlerine inanmak, saygı duymak, sevmek ve korumak zorunda olduğu vurgulanan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Bayrağımız ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece belirli bir topluluğa mal edilemeyecek ortak milli değerlerimizdir. Bunun idrakinde olmayanlar, kasıtlı olarak bayrağımız ve Atatürk üzerinden siyaset yapanlar, rant sağlamak isteyenlerdir. Geçmişte hatırlanacağı üzere bu tür gruplar, 40 seneden beri ülkeyi bölmeye ve bayrağımızı vatan toprağı üzerinden indirmeye çalışan terör örgütünün elebaşısı ile Gazi Mustafa Kemal'in resimlerini yan yana getirmişlerdir. Ayrıca kamuoyunun malumu olduğu üzere geçmişte özellikle FETÖ'nün kripto mensupları tarafından bayrağımız ve Gazi Mustafa Kemal üzerinden milletimiz birbirine düşürülmek istenmiş, bu hain plan milletimizin birliğini bozmak amacıyla sık sık sahnelenmiştir. Şurası açıkça bilinmelidir ki Cumhuriyet Üniversitesi, kurulduğu günden itibaren cumhuriyetin temel ilkelerine ve milletimizin ortak değerlerine yürekten bağlı, ülkemizin 2023 ve 2071 hedeflerini benimsemiş bir kurum olarak yüce milletimize ve devletimize hizmet etmeye devam edecektir."