ÇÜ'den ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğrencileri, topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında temin ettikleri tabletleri ihtiyaç sahibi ilköğretim öğrencilerine hediye etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Rehberlik Bölümü tarafından belirlenen öğrencilere tabletleri ve birer kitap, Kovid-19 kuralları çerçevesinde düzenlenen törenle verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Faruk Yıldırım, amaçlarının iyi öğretmenlerin yanı sıra toplumsal sorunlara duyarlı vatandaşlar yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven