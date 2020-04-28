ÇÜ'de toplantılar Kovid-19 nedeniyle telekonferans sistemiyle yapılıyor Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) yönetim, senato ve diğer toplantılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle telekonferans sistemi aracılığıyla online olarak yapılmaya devam ediyor.

Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) yönetim, senato ve diğer toplantılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle telekonferans sistemi aracılığıyla online olarak yapılmaya devam ediyor.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerinin kararlarının alındığı 60 kişiden oluşan Çukurova Üniversitesi Senatosu da Kovid-19 salgını dolayısıyla toplantılarını uzaktan telekonferans sistemiyle gerçekleştiriyor.

Normal şartlarda Rektör Prof. Dr. Mustafa Kibar Başkanlığında, rektör yardımcıları, dekan ve senato temsilcilerinden oluşan 60 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen senato toplantıları, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında telekonferans sistemiyle yapılarak, kararlar uzaktan alınıp elektronik imza ile oylanıyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, salgının ortaya çıkmasıyla birlikte Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tedbirler kapsamında gerekli çalışmaları yaparak virüsle mücadeleye destek verdiklerini kaydetti.

Toplantıları sosyal mesafenin korunması ve virüsün bulaşma olasılığını yok etmek adına akademisyenlerin ofislerinden telekonferansla senatoya ve diğer toplantılara katıldıklarını belirten Kibar, ayrıca rektörlük personeline de el dezenfektanı ve gerekli koruyucuların verilerek çalışma olanaklarının salgınla mücadeleye uygun hale getirildiğini ifade etti.

Kaynak: AA