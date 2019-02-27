Cü'de "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" Semineri

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeline yönelik iş kazalarını en aza indirmek amacıyla "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" konulu seminer düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastanenin konferans salonunda düzenlenen seminerde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Ebru Yılmaz ve Banu Erbaş, temel iş güvenliği, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, yapılacak doğru uygulamalarla iş kazalarının önüne nasıl geçilebileceği gibi konularda katılımcılara bilgi verdi.

İş sağlığında en önemli unsurun kazaların olmadan önlenmesi olduğuna dikkati çeken uzmanlar, "Hastaneler çok tehlikeli sınıfta yer aldığından bu eğitimler yılda en az bir defa olmak üzere tüm çalışanlarımıza planlanmaktadır. Amacımız iş yerinde iş kazalarını olmadan önlemek. Biz de bu nedenle gerekli planlama çerçevesinde eğitimlerimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA