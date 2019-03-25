Cü'de Sıfır Atık Çalıştayı Yapıldı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) öncülüğünde Sivas Valiliği ve Sivas Belediyesi iş birliğiyle Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezi Amfi'de gerçekleştirilen çalıştaya, Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, Teknoloji Fakültesi Dekanı Meltem Sarıoğlu Cebeci, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı İhsan Hubbezoğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Alper Duran, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, yaptığı konuşmada, "Çevre bilincinin oluşmasını sadece sosyal sorumluluk projesi ve gönüllülük esaslı olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu hepimizin mecburiyeti, hepimiz gerçekten bundan sorumluyuz. Bu bilincin oluşması gerekiyor. Sizlerin de inşallah bu bilincin daha da artması, bu sorumluluğu daha fazla insanların üstlenmesi için elinizden gelen her şeyi yapacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın da "Son yıllarda çevre ile ilgili hassasiyetin arttığını görüyoruz. Bunun farklı sebepleri var. Birinci boyutu çevre sağlığımızı doğrudan etkileyen bir faktördür. İkinci boyutu, bunun çok ciddi bir ekonomik değer olduğudur. Ülkemizde şehirlerin büyümesi ile beraber atıkların bertaraf edilmesinin ciddi bir probleme dönüştüğünü görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Aydın, Sivas Belediyesinde çevre ve atık dönüşümüne yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Cebeci ise şunları kaydetti.

"Sıfır atık dendiği zaman atıkların kontrolü, değerlendirilmesi, geri kazanılması ve atıkların tekrar tekrar kullanılmasını daha doğrusu minimize edilmesini aklımıza getirmektedir. Bildiğiniz üzere her geçen gün nüfusumuz artarken kaynaklarımız azalmakta ve öte yandan teknoloji hızla gelişmekte. Sanayileşmenin ve teknolojinin artması endüstriyel ve evsel atıkların günden güne daha da çok artmasına ve bu atıkların çevrede ekolojik dengeyi bozmasına neden olmaktadır."

Daha sonra çalıştaya geçildi. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun ve öğretim elemanları hazırladıkları "Sıfır Atık" sunumlarını katılımcılar ile paylaştı.

Kaynak: AA