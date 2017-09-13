Cü'de Romatoloji Sempozyumu Düzenlendi

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) Romatoloji Sempozyumu gerçekleştirildi.



CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyumda konuşan CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, üniversitelerin öğrencileri bilimsel bilgi ile yarınlara hazırlamak, onlara olaylara, durumlara, eleştirel bakmayı, düşünmeyi ve sorgulamayı öğretmek amacıyla kurulan bilim yuvaları olduğunu belirtti.



Bir ülkenin gelişmesine katkı sağlayanların üniversiteler ve kütüphaneler olduğunu aktaran Yıldız, "Biz de bu düşünceyle yola çıktık, bu şuur ile hareket etmeye devam ediyoruz. Bilim insanlığın ortak bir paydasıdır. Ekonomisi güçlü, yarınlara güvenle bakabilen, sorunları en kısa sürede ve en etkin şekilde çözebilme kapasitesine sahip olanlar bilimin gücüne inanan insanlardır." ifadelerini kullandı.



CÜ'nün eğitimde olduğu gibi sağlıkta da atılım yapan üniversiteler içerisinde olduğuna işaret eden Yıldız, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:



"Tıp fakültemiz ve hastanemiz başta olmak üzere diğer birimlere baktığımızda genç, çalışkan bilim insanlarının olduğu kuruma sahip olduğunu biliyoruz. Üniversitemiz 43 yıllık bir üniversite. Şu an 56 bin öğrenciye sahip ve ilk kurulan fakültelerden birisi de Tıp Fakültesidir. İstiyoruz ki şehrimize olduğu kadar bölgeye de hizmet verelim. Bölgeyi de aşıp Türkiye geneline hizmet verebilir hale gelelim. Bu konuda reklam değeri olan öne çıkan bölümlerimiz olsun istiyoruz. Bu tür bilimsel toplantıların önemli olduğunu biliyoruz. Dışarıdan gelen hocalarımıza teşekkür ediyorum, hoş geldiler şeref verdiler."



Türkiye Romatoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Burak İnanç ise derneklerinin özellikle iç hastalıkları kökenli romatologları bünyesinde toplayan, onların bilimsel faaliyetlerini, araştırmalarını, eğitim faaliyetlerini destekleyen yaklaşık 25 yıllık bir dernek olduğunu belirtti.



Derneğin 300'e yakın üyesinin bulunduğunu aktaran İnanç, "Romatoloji bölümü teknolojiden oldukça faydalanan bir bölüm. Üç beş ilaçla hastalarımıza hizmet ettiğimiz dönemi de biliyorum, bugün Türkiye'de birçok ilaca çok kolay ulaşmak mümkün. Bunun için gerekli uzmana zamanında gitmek ve teşhis konmak gerekiyor. Romatoloji biliminin tanıtımı ve bu konuda ki eğitim faaliyetlerinin artması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.



CÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Romatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali Şahin de günümüz bilgi çağında bilgiye ulaşmanın kolay olduğunu, ancak hastaya ve hastalıklara yaklaşımın bir sanat işi olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu sanat ancak bu tür bilimsel etkinliklerle geliştirilebilir. Maalesef günümüzde gerek internet ortamında gerekse diğer alanlarda bilgi kirliliği mevcut. Romatoloji ve romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisinde birçok dünya ülkesinden daha önde olmak bizleri gururlandırıyor. Bu önderliğimizi bırakmamak ve daha ileriye götürmek bizim için önemli bir konu. Romatologlar olarak çeşitli sosyal programlar ile halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz. Romatizmal hastalıklar toplumda bilinenden daha sık görülür, fakat bilinenden daha az bilinir."



Programa CÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İlker Toker ile Türkiye'nin çeşitli illerinden ve Sivas'tan davetliler katıldı.