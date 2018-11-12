Cü'de Öğrencilere Çorba İkramı

Cumhuriyet Üniversitesi'nde (CÜ), vize sınavlarının başlaması dolayısıyla öğrencilerin ders çalışmalarını desteklemek için "Çorba Bizden Çalışma Sizden" sloganı ile çorba ikramı yapılıyor.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkezi Kütüphane'de 17.00-19.00 saatleri arasında yapılan çorba ve su ikramı dolayısıyla Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, öğrencilerle bir araya geldi.

Yıldız ve Kılıç, çorba ikramını kendileri yaparak öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerin sınav dönemlerinde derslerine daha iyi çalışabilmeleri için böyle bir uygulamanın iki yıldır yürütüldüğünü aktaran Yıldız, öğrencilere sınavda başarılar diledi.

Öğrenciler de sınav haftasında yapılan uygulamadan memnuniyetlerini belirterek Rektör Yıldız ve kütüphane yönetimine teşekkür etti.