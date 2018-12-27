Cü'de "Medya Söyleşileri" Programı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Medya Söyleşileri" adlı program kapsamında gazetecilerle bir araya geldi.

CÜ Mihmandar Oteli'nde düzenlenen programda, Rektör Yıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Ataseven, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Ağırman ile kentte görev yapan gazete sahipleri, ajans, televizyon ve gazete muhabirleri buluştu.

Yıldız, programda yaptığı konuşmada, İletişim Fakültesi'nde okuyan öğrencilerin muhabirlerin tecrübelerinden faydalanması için bu programın düzenlendiğini söyledi.

Üniversite olarak gazetecilerin her zaman arkasında olacaklarını vurgulayan Yıldız, öğrenciler ile sahada çalışan gazetecileri sık sık bir araya getireceklerini aktardı.

Yıldız, kendi dönemlerinde üniversite ve şehri buluşturduklarını dile getirerek, yaklaşık 50 bin öğrenciye hizmet ettiklerini ve onların Sivas'ta rahat yaşamaları için ellerinden geleni yaptıklarını sözlerine ekledi.

Program soru ve cevaplarla devam etti.

Programın ardından "Medya Söyleşileri"nin ilki gerçekleştirildi. "Medya Söyleşileri"nin ikincisi ise yarın düzenlenecek.

Kaynak: AA