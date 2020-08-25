CÜ'de Kovid-19'un sosyal etkisi incelenecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sosyal etkisi incelenecek.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ), yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sosyal etkisi incelenecek.

CÜ'den yapılan açıklamada, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'un sosyal alanlarda da etkisini araştırmak üzere bilimsel çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Araştırma Görevlisi Zafer Gündüz tarafından hazırlanan, "Madun kimlik gruplarının Kovid-19 sürecinde yaşadığı sıkıntılar, çözüm olarak dış desteklerin ulaşımı ve kendi çözümleri, Sivas ilinde yaşayan atık toplayıcıların incelenmesi" başlıklı proje önerisinin 350 proje arasından seçilerek AB Türkiye Delegasyonu tarafından destekleneceği açıklandı.

Proje ile "öteki'nin ötekisi", "madun" gibi kavramlar çerçevesinde dezavantajlı grupların Kovid-19 sürecinde sorunlarının araştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA