Cü'de "Kariyer ve Yurtdışı Danışmanlığı" Eğitimi Verildi

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünce öğrencilerin yurt dışı eğitim ve staj konusunda bilgilenmeleri amacıyla "Kariyer ve Yurtdışı Danışmanlığı" eğitimi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde konuşan Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Aksu, ofis olarak uluslararası alanda önemli adımlar atıldığını belirtti.

Aksu, üniversitenin hem öğrenci hem de akademisyen düzeyinde yabancı dil seviyesini daha da artırmak istediklerini aktararak "Biliyorsunuz, özellikle Erasmus kapsamında K103 kapsamında Avrupa ülkelerine, hem de 2018 yılında K107 ile birlikte Avrupa dışındaki ülkelere de staj olarak sizleri gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu Cebeci de tecrübelerini öğrencilere aktardı.

Eğitimde öğrencilere yurt dışında eğitim alan öğrencilerin tecrübelerinin aktarıldığı kısa film izletildi. Daha sonra yurt dışına öğrenci gönderimi, öğrencilerin yurt dışında eğitim alırken konaklamaları ve iş bulmaları hakkında bilgiler verildi.