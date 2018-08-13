Cü'de İş Birliği Toplantısı

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ), Cumhuriyet Teknokent, Yaşar Üniversitesi ve Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) firma temsilcileri arasında iş birliği toplantısı düzenlendi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, İŞGEM hizmet binasında düzenlenen toplantıda, Sivas İŞGEM Proje Lideri İsveçli İşletme Profesörü Leif Grahm, İŞGEM, üniversiteler ile ortak çalışmalar ve projelerin geliştirilmesi konularında katılımcılara bilgi verdi.

Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği Sivas İl Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Şimşir de toplantıların amacının tanışmak ve ortak projeler çıkarmak olduğunu belirterek, "Bu vesileyle küçük grupların oluşması ve bu grupların program dahilinde ortak projeleri hayata geçirmesi amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

Toplantı, kamu, üniversite, sanayi iş birliği ve koordinasyonunun daha ileri noktalara taşınması konusunda bilgi alışverişi yapılmasının ardından sona erdi.

Toplantıya, üniversite öğretim elemanları, Cumhuriyet Teknokent ve Yaşar Üniversitesi temsilcileri ile firma temsilcileri katıldı.