Cü'de Engelliler İçin Film Gösterimi

Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) kısa bir süre önce hizmete giren İletişim Fakültesi Sinema Salonu'nda görme, işitme ve bedensel engellilere "Cennetin Rengi" adlı sinema filmi izlettirildi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitenin Engelliler Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Recep Toparlı, filmin hem görme engelliler hem de işitme engellilerin seyredebileceği şekilde sinemaya uyarlandığını belirtti. Toparlı, daha önce ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğüne bağlı huzurevindeki yaşlılar ile sevgi ve çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik film gösterimi düzenlendiğini anımsattı.

Sivas Bedensel Zihinsel Engelli ve Engelli Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Geçkil ise programı düzenleyen CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Sivas İşitme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Epik de işitme engellilerin çok fazla sinemaya gidemediklerini vurgulayarak, "Sinemalarda işaret dilli ve alt yazılı filmler olmadığı için maalesef filmleri pek anlayamıyoruz. Böyle güzel bir programı hazırlayanlara teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Selman Devecioğlu ise programı düzenleyenlere teşekkür ederek, "Üniversitemizin bizlere film izlettirmesi gerçekten çok mutlu edici. Çünkü bugün engellilerin hepsi bir arada. Birimiz görme engelli, birimiz işitme engelli, birimiz yürüme engelliyiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.