ÇÜ birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı düzenledi

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) çeşitli fakültelerde okuyan birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı gerçekleştirdi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) çeşitli fakültelerde okuyan birinci sınıf öğrencilerine oryantasyon programı gerçekleştirdi.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun düzenlenen oryantasyon programında, bölüm öğretim elemanları tarafından öğrencilere kazandıkları bölümler ve fakülteler hakkında bilgiler aktarıldı.

Programda, Diş Hekimliği Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini kazanan 1'inci sınıf öğrencilerine kampüs, derslikler, amfiler, laboratuvarlar tanıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayten Bahar Özkurt