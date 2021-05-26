CTech Bilişim'den uzay alanında önemli ihracat adımı

CTech Bilişim ve Thales Alenia Space, uydu haberleşme teknolojilerinde iş birliği yaptıklarını duyurdu.

CTech Bilişim ve Thales Alenia Space, uydu haberleşme teknolojilerinde iş birliği yaptıklarını duyurdu.

C Tech Bilişim Teknolojileri ile Thales Alenia Space, uydu haberleşme sistemleri alanında iş birliği anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Bu iş birliği sayesinde CTech, uydu haberleşmesi ve uzay kalifiye ürünler kapsamında ilk ihracatını Thales Alenia Space için gerçekleştirerek uluslararası pazardaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha attı. Thales Alenia Space ise bu iş birliği ile Türkiye uzay pazarındaki varlığını güçlendirerek tedarik zincirini geliştirmeyi hedefliyor.

Verilen bilgiye göre, CTech Bilişim Teknolojileri (CTech) 2005 yılından bu yana; savunma ve güvenlik, havacılık ve uzay, telekom ve yayıncılık, haberleşme, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarına ürün ve çözümler sunmakta ve çeşitli projelerin yükleniciliğini yapıyor. Şirket, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ilk yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı gerçekleştirecek konsorsiyumda yer almakta ve bu proje kapsamında ana işlevi yer kontrol istasyonları ile uydu arasındaki bağı kurmak olan Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi'ni geliştirmektedir. Şirket ayrıca hem insansız hem de insanlı hava, kara ve deniz araçlarında kullanılabilen mobil ve güvenli uydu haberleşme terminalleri için de çözümler sunuyor. 2018 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'nin (TUSAŞ) bir iştiraki haline gelen ve bu gelişme sonrasında hızla büyümeye devam eden şirkette bugün, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 180'den fazla personel çalışıyor.

Thales Alenia Space'in, İspanya'da uydu haberleşme alanında ekipman tedarikçisinden sistem ve yük entegratörüne evrilmesinden gelen deneyimi, diğer ülkelerdeki yerel endüstri kapasitelerinin gelişimini desteklemek açısından önemli. Güney Kore'deki GEO-KOMPSAT-2 programı buna iyi bir örnektir. Bu programda İspanyol Thales Alenia Space, Kore'nin yerel endüstrilerinin katılımını ve gelişimini desteklerken iki meteorolojik uydu için haberleşme sistemlerini sağlamaktan sorumluydu. Şirket, GEO-KOMPSAT-2 programına yaptığı olağanüstü katkı nedeniyle Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından "Mükemmellik Ödülü" ile ödüllendirildi. CTech haberleşme uydusu ihracat programı çerçevesinde Thales Alenia Space ile yaptığı iş birliği ile Türkiye'nin uydu alanındaki ilk parça ihracatını gerçekleştirmiş oldu. İş birliği kapsamında ihraç edilecek ürünlerin teslimatları da tamamlandı. CTech'in sağladığı bileşenler Thales Alenia Space tarafından üçüncü bir ülkenin uydusu için kullanılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı