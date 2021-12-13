ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi

ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şoförler Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin genel kurul toplantısı düzenlendi.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şoförler Yardımlaşma ve Dayanışma derneğinin genel kurul toplantısı düzenlendi.

Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma dernek lokalinde gerçekleştirilen genel kurulda Tuncay Pulluk yeniden başkan seçildi. Başkan Pulluk, "Tekrar başkanlık görevine beni seçen üyelerime saygılarımı sunarım. Yönetimden ayrılan arkadaşlara bugüne kadar yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, yeni ve yeniden yönetime seçilen arkadaşlara başarılar dilerim. Her zaman olduğu gibi bugün de bizleri yalnız bırakmayan ve yanımızda bulunan Çan 52 nolu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İsmail Bulut ve yönetimi Güran Duman ve İdris Aydın'a teşekkür ederim" dedi. - ÇANAKKALE

ÇŞYDD Başkanı Pulluk güven tazeledi

Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu

Şeker hastası kız, çikolatayı ağzına götürdüğü sırada gördüğü poşet nedeniyle şaştı kaldı! Az kalsın mideye gidiyordu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title