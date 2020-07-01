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CSS Legal bütün ofisleri ile hizmete başladı

Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye ve İngiltere'deki ofislerinde hizmetini durduran CSS Legal, 1 Temmuz itibarıyla İzmir ve Gaziantep ofislerinde de hizmete başladıklarını duyurdu.

CSS Legal bütün ofisleri ile hizmete başladı
01.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:25

Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye ve İngiltere'deki ofislerinde hizmetini durduran CSS Legal, 1 Temmuz itibarıyla İzmir ve Gaziantep ofislerinde de hizmete başladıklarını duyurdu.

CSS Legal Vize İşlemleri Koordinatör Yardımcısı Ceren Hızar, yaptığı açıklamayla şirketin normalleşme süreci hakkında bilgi verdi.

Mart ayı itibarıyla ofislerin tamamını kapatma kararı aldıklarını hatırlatan Hızar, gelinen sürece ilişkin şu bilgileri verdi:

"İngiltere Konsolosluğu'nun açılma kararının ardından gerekli tüm tedbirlere uyarak haziran ayı itibarıyla kısmi olarak ofislerimizi açtık. Londra, İstanbul ve Ankara ofislerimizin ardından 1 Temmuz itibarıyla İzmir ve Gaziantep ofislerimiz de hizmet vermeye başladı. Başladığımız bu yeni dönemde, CSS Legal firması olarak tüm tedbirlere uyarak müşterilerimize hizmet veriyor ve kuralları ihlal etmeden İngiltere vizesi ve Ankara Anlaşması vizesi başvurularını almaya kaldığımız yerden devam ediyoruz."

Verilen bilgiye göre, İngiltere için vize başvurusu yapmak isteyen ve işlemleri devam eden müşteriler, CSS Legal'e sosyal medya kanallarından ve ofis telefonlarından ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Manşet

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