CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi
16.06.2020 23:27 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:46

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 yıla yaklas¸an tarihiyle sanat hayatında hic¸bir kesintiye ugˆramadan su¨rekliligˆini korumus¸ ender sanat kurumlarından ve du¨nyanın en ko¨klu¨ orkestralarından CSO'ya yeni atama gerçekleştirildi.

Eski CSO Şefi Rengim Go¨kmen'in go¨rev su¨resinin dolması sonrasında yerine orkestranın 2017 sezonundan beri Yardımcı Şefligˆini yu¨ru¨ten Cemi'i Can Deliorman atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin ve du¨nyanın en ko¨klu¨ ve o¨nemli sanat kurumlarından Cumhurbas¸kanlıgˆı Senfoni Orkestramızın s¸efligˆine bugu¨n itibarıyla genc¸, yetenekli ve bas¸arılı s¸ef Cemi'i Can Deliorman'ı atadık." ifadesini kullandı.

CSO'nun tarihindeki en genc¸ s¸ef Deliorman'ı tebrik eden ve yeni go¨revinde bas¸arılar dileyen Ersoy, şunları kaydetti:

"İns¸aatı tamamlanmak u¨zere olan ve 29 Ekim'de ac¸mayı planladıgˆımız Cumhurbas¸kanlıgˆı Senfoni Orkestramızın yeni konser binasıyla, u¨lkemize ve Ankara'ya simge bir eser kazandırıyor olmanın gururunu yas¸ıyoruz. Yaptıgˆımız bu fiziksel ve mekansal yenilikler ve iyiles¸tirmelerin yanında sanatsal anlamda da yenilikc¸i ve farklı is¸lere imza atacagˆımız bir do¨neme giriyoruz."

Genç şef Cemi'i Can Deliorman

Mu¨zik egˆitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bo¨lu¨mu¨'nde bas¸layan Cemi'i Can Deliorman, ilk s¸eflik derslerini u¨niversite yıllarında Sami Hatipogˆlu ve Burak Tu¨zu¨n'den aldı.

Deliorman, henu¨z 17 yas¸ındayken Viyana Mu¨zik Üniversitesinin orkestra s¸efligˆi hazırlık sınıfına kabul edildi ve bo¨lu¨mu¨n en genc¸ o¨gˆrencisi oldu.

Borusan Kocabıyık Vakfının egˆitim bursuyla s¸eflik c¸alıs¸malarına Viyana'da bas¸layan Deliorman, burada Yuji Yuasa ile orkestra s¸efligˆi, u¨nlu¨ Avusturyalı mu¨zik pedagogu Reinhard Amon ile mu¨zik teorisi ve piyano c¸alıs¸tı.

2004'te Graz Mu¨zik Üniversitesi Orkestra Şefligˆi Bo¨lu¨mu¨'nu¨ kazanan tek aday olan Deliorman, u¨nlu¨ orkestra s¸efi Martin Sieghart'ın orkestra s¸efligˆi sınıfını dereceyle bitirdi.

Deliorman, mu¨zik hayatına o¨nemli yo¨n verecek Viyana Singverein Korosu s¸efi Johannes Prinz ile koro s¸efligˆi alanında du¨zenli c¸alıs¸arak, Viyana Filarmoni Orkestrası ve Singverein Korosunun s¸eflik seminerlerine katıldı.

Yu¨ksek lisans egˆitimi ic¸in Princeton'da Westminster College of the Arts'a tam burslu davet edilen Deliorman, Amerika'nın o¨nde gelen koro s¸eflerinden Dr. Joe Miller ve Dr. James Jordan ile c¸alıs¸tı.

2010'da Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Devlet C¸oksesli Korosu Şefi olarak atanan Deliorman, bu görevini 2017'ye kadar su¨rdu¨rdu¨.

Deliorman, konuk şef olarak Graz KUG, Sicilya Senfoni, Lizbon Mu¨zik Üniversitesi orkestraları ve Almati Operası gibi uluslararası topluluklarla c¸alıs¸tı, Avrupa Cantat Mu¨zik Festivali, Acco Mu¨zik Festivali'nin de aralarında bulunduğu o¨nemli organizasyonlara davet edildi.

Egˆitimci olarak da aktif bir mu¨zisyen olan Deliorman, Bahc¸es¸ehir, Anadolu ve Ankara üniversiteleri gibi egˆitim kurumlarında konuk o¨gˆretim u¨yesi olarak çalıs¸tı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Haber
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı Haber
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor Haber
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi Haber
Tedbirlere uyan Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık Haber
HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın TBMM'deki sözleri tepki çekti: İsteseydik dağda savaşırdık
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Van'da koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanıyor! 18 bin kişi karantinada
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
Abisini öldüren sanık: Sağ kalırsa beni yaşatmaz diye bir daha ateş ettim
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
İnternetten görüp üretmeye başladığı dekoratif çiçeklerin tanesini 20 bin liraya satıyor
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
Annelerinin yokluğunu fırsat bilen 3 kardeşin macerası yürekleri ağızlara getirdi
'Korona duası' diye pazarlanan muska 'keriz yolma duası' çıktı
"Korona duası" diye pazarlanan muska "keriz yolma duası" çıktı
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Emlak Konut GYO'nun başlattığı konut kampanyasında 2 haftada 4.710 konut satıldı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bu salgın dalgalar şeklinde 1-2 yıl sürecek
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Çıldır Gölü kıyısında görüntülenen boz ayı paniğe neden oldu
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Koronavirüs teşviklerinde 2. dönem! İşten ayrılanların işe dönmesi durumunda işverene devlet desteği sağlanacak
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Trabzonspor eski başkanı Usta, alacağı 38 milyon TL'yi kulübe bağışladı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Son Dakika: 11 bombalı eylemde parmağı olan teröristler Afrin'de yakalandı
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın anlaştığı Gyasi, perşembe günü İstanbul'a geliyor
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Fenerbahçe bu sezon, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı Kadıköy'deki yenilmezlik serilerini kaybetti
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini 1 yıl erteledi
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Anneleri ölünce aç kalan yavru baykuşlar, hiç susmayınca fark edildiler
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Sezen Aksu Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Gökhan Gönül Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Su Türk Ateş Kadın
Şu an buradasınız: CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 23:46:05. #1.15#
title