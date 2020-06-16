CSO Şefliğine genç şef Cemi'i Can Deliorman getirildi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Şefliğine, orkestranın Yardımcı Şefliğini yürüten Cemi'i Can Deliorman getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 200 yıla yaklas¸an tarihiyle sanat hayatında hic¸bir kesintiye ugˆramadan su¨rekliligˆini korumus¸ ender sanat kurumlarından ve du¨nyanın en ko¨klu¨ orkestralarından CSO'ya yeni atama gerçekleştirildi.

Eski CSO Şefi Rengim Go¨kmen'in go¨rev su¨resinin dolması sonrasında yerine orkestranın 2017 sezonundan beri Yardımcı Şefligˆini yu¨ru¨ten Cemi'i Can Deliorman atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültu¨r ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin ve du¨nyanın en ko¨klu¨ ve o¨nemli sanat kurumlarından Cumhurbas¸kanlıgˆı Senfoni Orkestramızın s¸efligˆine bugu¨n itibarıyla genc¸, yetenekli ve bas¸arılı s¸ef Cemi'i Can Deliorman'ı atadık." ifadesini kullandı.

CSO'nun tarihindeki en genc¸ s¸ef Deliorman'ı tebrik eden ve yeni go¨revinde bas¸arılar dileyen Ersoy, şunları kaydetti:

"İns¸aatı tamamlanmak u¨zere olan ve 29 Ekim'de ac¸mayı planladıgˆımız Cumhurbas¸kanlıgˆı Senfoni Orkestramızın yeni konser binasıyla, u¨lkemize ve Ankara'ya simge bir eser kazandırıyor olmanın gururunu yas¸ıyoruz. Yaptıgˆımız bu fiziksel ve mekansal yenilikler ve iyiles¸tirmelerin yanında sanatsal anlamda da yenilikc¸i ve farklı is¸lere imza atacagˆımız bir do¨neme giriyoruz."

Genç şef Cemi'i Can Deliorman

Mu¨zik egˆitimine Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bo¨lu¨mu¨'nde bas¸layan Cemi'i Can Deliorman, ilk s¸eflik derslerini u¨niversite yıllarında Sami Hatipogˆlu ve Burak Tu¨zu¨n'den aldı.

Deliorman, henu¨z 17 yas¸ındayken Viyana Mu¨zik Üniversitesinin orkestra s¸efligˆi hazırlık sınıfına kabul edildi ve bo¨lu¨mu¨n en genc¸ o¨gˆrencisi oldu.

Borusan Kocabıyık Vakfının egˆitim bursuyla s¸eflik c¸alıs¸malarına Viyana'da bas¸layan Deliorman, burada Yuji Yuasa ile orkestra s¸efligˆi, u¨nlu¨ Avusturyalı mu¨zik pedagogu Reinhard Amon ile mu¨zik teorisi ve piyano c¸alıs¸tı.

2004'te Graz Mu¨zik Üniversitesi Orkestra Şefligˆi Bo¨lu¨mu¨'nu¨ kazanan tek aday olan Deliorman, u¨nlu¨ orkestra s¸efi Martin Sieghart'ın orkestra s¸efligˆi sınıfını dereceyle bitirdi.

Deliorman, mu¨zik hayatına o¨nemli yo¨n verecek Viyana Singverein Korosu s¸efi Johannes Prinz ile koro s¸efligˆi alanında du¨zenli c¸alıs¸arak, Viyana Filarmoni Orkestrası ve Singverein Korosunun s¸eflik seminerlerine katıldı.

Yu¨ksek lisans egˆitimi ic¸in Princeton'da Westminster College of the Arts'a tam burslu davet edilen Deliorman, Amerika'nın o¨nde gelen koro s¸eflerinden Dr. Joe Miller ve Dr. James Jordan ile c¸alıs¸tı.

2010'da Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı Devlet C¸oksesli Korosu Şefi olarak atanan Deliorman, bu görevini 2017'ye kadar su¨rdu¨rdu¨.

Deliorman, konuk şef olarak Graz KUG, Sicilya Senfoni, Lizbon Mu¨zik Üniversitesi orkestraları ve Almati Operası gibi uluslararası topluluklarla c¸alıs¸tı, Avrupa Cantat Mu¨zik Festivali, Acco Mu¨zik Festivali'nin de aralarında bulunduğu o¨nemli organizasyonlara davet edildi.

Egˆitimci olarak da aktif bir mu¨zisyen olan Deliorman, Bahc¸es¸ehir, Anadolu ve Ankara üniversiteleri gibi egˆitim kurumlarında konuk o¨gˆretim u¨yesi olarak çalıs¸tı.

Kaynak: AA