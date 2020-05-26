CSO sanatçılarından sağlık çalışanları için teşekkür klibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları sağlık çalışanları için klip çekip sosyal medyalarında yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) sanatçıları sağlık çalışanları için klip çekip sosyal medyalarında yayınladı.

CSO'dan alınan bilgiye göre, sağlık çalışanlarına teşekkür için hazırlanan klipte orkestranın daha önce verdiği bir konserde seslendirdiği Bedrich Smetana'nın "Moldau" isimli eseri eşliğinde sanatçıların "İyi ki varsınız", "Sizin için evdeyiz, teşekkürler" yazılarıyla evde çektikleri görüntüler ve sağlık çalışanlarının görselleri yer aldı.

Kaynak: AA