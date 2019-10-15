CSO Cello Quartet, Cezayir'de konser verdi

15.10.2019 02:56

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) yetenekli dört genç çellistinin kurduğu CSO Cello Quartet, Cezayir'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Senfoni Müzik Festivali kapsamında konser verdi.

Başkent Cezayir'deki opera binasında icra edilen konseri, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy, Opera Müdürü Nureddin Suudi, Cezayirli ve yabancı müzisyenler ile çok sayıda kişi izledi.

İbrahim Aydoğdu, Onur Şenler, Yaz Irmak ve Köklü Yiğit Tan'ın kurduğu grup, klasikten tangoya, cazdan film müziklerine kadar uzanan geniş repertuvarını Cezayirli sanatseverlerin beğenisine sundu.

Uluslararası Senfoni Müzik Festivali Başkanı Abdulkadir Buazara, AA muhabirine, CSO Cello Quartet'in, Cezayirlilere, geniş repertuvarıyla unutulmaz bir akşam yaşattığını söyledi.

Festivale, Türkiye'nin yanı sıra Tunus, Almanya, Avusturya, Çin, Güney Kore, Fransa, İtalya, Japonya, Rusya, Suriye, Çekya, İsveç, İsviçre ve Ukrayna katılıyor.

Kaynak: AA