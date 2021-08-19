CSO Ada Ankara'da "Tango Akşamı" sanatseverlerle buluşacak

Soprano Feryal Türkoğlu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Ensemble grubu, "Tango Akşamı" ile 21 Ağustos'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahne alacak.

Soprano Feryal Türkoğlu ile Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından oluşan Evrensel Ensemble grubu, "Tango Akşamı" ile 21 Ağustos'ta CSO Ada Ankara Ana Salon'da sahne alacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlemesini Deniz Aydın'ın yaptığı, Astor Piazzola'nın tango müziklerine yer verilen etkinlikte, kemanda orkestra sanatçıları Deniz Aydın ve İlayda Erden, viyolada Ercan Gören, viyolonselde Sevinç Aliyev, kontrbasta Özgür Uluçınar ve piyanoda Melahat İsmailova yer alacak.

CSO Ada Ankara Ana Salon'da 21 Ağustos akşamı düzenlenecek konserde, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak sanatın iyileştirici gücü başkentlilerle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak