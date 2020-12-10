CSKA Sofya - AS Roma Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki CSKA Sofya - AS Roma Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de CSKA Sofya - AS Roma maçıdır. Peki CSKA Sofya - AS Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

CSKA SOFYA - AS ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

CSKA Sofya - AS Roma maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

CSKA SOFYA - AS ROMA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

CSKA Sofya - AS Roma maçını Bein Sports beIN Connect Web kanalından izleyebilirsiniz.

CSKA SOFYA - AS ROMA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Vasil Levski Ulusal Stadyumu, Sofya'da oynanacak.