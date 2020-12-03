CSKA Moskova - Wolfsberg UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 5. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bazı gruplardaki maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki CSKA Moskova - Wolfsberg Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de CSKA Moskova - Wolfsberg maçıdır. Peki CSKA Moskova - Wolfsberg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

CSKA MOSKOVA - WOLFSBERG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

CSKA Moskova - Wolfsberg maçı 3 Aralık Perşembe günü (yani bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

CSKA MOSKOVA - WOLFSBERG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

CSKA Moskova - Wolfsberg maçı Bein Sports beIN Connect kanalında yayınlanacaktır.

CSKA MOSKOVA - WOLFSBERG MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Arena CSKA, Moskova'da oynanacak.