CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta?

THY Euroleague'de bu hafta CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya geliyor! Canlı olarak takip etmek isteyen basketbol meraklıları için CSKA Moskova - Real Madrid maçı detaylarını derledik. CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi gün? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta? CSKA Moskova - Real Madrid maçı ne zaman?