CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta?

25.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:53
CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta?

THY Euroleague'de bu hafta CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya geliyor! Canlı olarak takip etmek isteyen basketbol meraklıları için CSKA Moskova - Real Madrid maçı detaylarını derledik. CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi gün? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta? CSKA Moskova - Real Madrid maçı ne zaman?

THY Euroleague tüm hızıyla devam ediyor. Basketbolun iki başarılı isminin karşı karşıya geleceği maçın detaylarını sizler için derledik. CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi gün? CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda?

CSKA MOSKOVA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA Moskova ile Real Madrid arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.

BEINS SPORTS CANLI İZLEME FREKANSLARI

Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son

CSKA MOSKOVA REAL MADRID BASKETBOL MAÇI HANGİ GÜN?

CSKA Moskova-Real Madrid Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak.

CSKA MOSKOVA REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?

CSKA Moskova-Real Madrid Maçı 20:00'de başlayacak.

CSKA MOSKOVA REAL MADRID BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

CSKA Moskova ile Real Madrid arasındaki THY EuroleagueMaçı Megasport Arena, Moskova'da oynanacak.

İlgili Haberler

Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta?
Villarreal Real Madrid maçı hangi kanalda? Real Madrid Villarreal maçı saat kaçta?
Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?
Anadolu Efes Khimki Moskova maç sonucu | Anadolu Efes basketbol maçı kaç kaç bitti?
Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?
Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi gün, saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko basketbol maçı hangi kanalda?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Arınç Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akbağ Bülent Ersoy
Spor Falcao Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta? - Moskova
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 18:55:53. #1.15#
title