CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta?
25.11.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:53
THY Euroleague'de bu hafta CSKA Moskova ile Real Madrid karşı karşıya geliyor! Canlı olarak takip etmek isteyen basketbol meraklıları için CSKA Moskova - Real Madrid maçı detaylarını derledik. CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi gün? CSKA Moskova Real Madrid basketbol maçı saat kaçta? CSKA Moskova - Real Madrid maçı ne zaman?
THY Euroleague tüm hızıyla devam ediyor. Basketbolun iki başarılı isminin karşı karşıya geleceği maçın detaylarını sizler için derledik. CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi gün? CSKA Moskova - Real Madrid maçı hangi kanalda?
CSKA MOSKOVA REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
CSKA Moskova ile Real Madrid arasındaki THY Euroleague maçı, Bein Sports 3 kanalında canlı yayınlanacak.
BEINS SPORTS CANLI İZLEME FREKANSLARI
Bein Sports 3 Digiturk 79, Kablo TV 234, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.
CSKA MOSKOVA REAL MADRID BASKETBOL MAÇI HANGİ GÜN?
CSKA Moskova-Real Madrid Maçı 26 Kasım Perşembe günü oynanacak.
CSKA MOSKOVA REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
CSKA Moskova-Real Madrid Maçı 20:00'de başlayacak.
CSKA MOSKOVA REAL MADRID BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
CSKA Moskova ile Real Madrid arasındaki THY EuroleagueMaçı Megasport Arena, Moskova'da oynanacak.