CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi
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CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

CSKA Moskova'nın takım doktoru Abzhelilov koronavirüsten yaşamını yitirdi
16.05.2020 14:50 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:50

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

CSKA Moskova Kulübü, 44 yaşındaki Abzhelilov'un koronavirüs yüzünden gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Evli ve iki çocuk babası olan Rus Abzhelilov, daha önce Soyuz Zarechny, CSK VVS Samara, Arsenal Tula, Khimki ve Rusya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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