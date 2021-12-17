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CSKA Moskova, Kenneth Faried ile yollarını ayırdı

CSKA Moskova, Kenneth Faried ile yollarını ayırdı
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Rusya'nın CSKA Moskova ekibi, ABD'li basketbolcu Kenneth Faried ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Rusya'nın CSKA Moskova ekibi, ABD'li basketbolcu Kenneth Faried ile yolların ayrıldığını açıkladı.

CSKA Moskova Kulübü, ekimde iki aylığına anlaşılan 32 yaşındaki pota altı oyuncusunun sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Brooklyn Nets, Houston Rockets gibi takımlarda oynayan Faried, 11 maça çıktığı CSKA Moskova formasıyla 2,3 sayı ve 2,6 ribaunt ortalamaları yakaladı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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