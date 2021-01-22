CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?
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CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

22.01.2021 13:08 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:13
CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Şifresiz mi yayınlanacak?

THY Euroleague heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bu akşam saat 20:00 'da CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko mücadelesi olacak. Peki CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, ücretsiz izlenebilecek mi? CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko saat kaçta, ne zaman?

Merakla beklenen CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko basketbol maçı bugün ekranlara gelecek. Peki CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Tüm detaylar haberimizde...

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko THY Euroleague basketbol maçı 22 Ocak Cuma günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. Yani karşılaşma Türkiye saatiyle akşam 8 'de başlayacak.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

CSKA Moskova - Fenerbahçe Beko THY Euroleague maçı beIN Bein Sports 3 , Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında yayınlanacaktır.

CSKA MOSKOVA - FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Basketbol maçı Megasport Arena, Moskova'da oynanacak.

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