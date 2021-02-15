CSKA Moskova, Danimarkalı basketbolcu Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattı
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Polonya'nın Enea Zastal Zielona Gora ekibinden Danimarkalı oyun kurucu Gabriel Iffe Lundberg'i transfer etti.
Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Polonya'nın Enea Zastal Zielona Gora ekibinden Danimarkalı oyun kurucu Gabriel Iffe Lundberg'i transfer etti.
CSKA Moskova Kulübü, 26 yaşındaki Lundberg ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.
Ülkesinin Kopenhag, Horsens, İspanya'nın Manresa, Tenerife takımlarında oynayan Lundberg, geçen yıl Enea Zastal Zielona Gora'ya imza atmıştı.
Lundberg, VTB Ligi'nde bu sezon maç başına 20,4 sayı, 5,4 asist, 3,8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan