CSKA Moskova, Danimarkalı basketbolcu Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattı
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CSKA Moskova, Danimarkalı basketbolcu Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattı

15.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:26
CSKA Moskova, Danimarkalı basketbolcu Gabriel Iffe Lundberg'i kadrosuna kattı

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Polonya'nın Enea Zastal Zielona Gora ekibinden Danimarkalı oyun kurucu Gabriel Iffe Lundberg'i transfer etti.

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı, Polonya'nın Enea Zastal Zielona Gora ekibinden Danimarkalı oyun kurucu Gabriel Iffe Lundberg'i transfer etti.

CSKA Moskova Kulübü, 26 yaşındaki Lundberg ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığını duyurdu.

Ülkesinin Kopenhag, Horsens, İspanya'nın Manresa, Tenerife takımlarında oynayan Lundberg, geçen yıl Enea Zastal Zielona Gora'ya imza atmıştı.

Lundberg, VTB Ligi'nde bu sezon maç başına 20,4 sayı, 5,4 asist, 3,8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 20:28:33. #1.15#
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