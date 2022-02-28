CSKA Moskova'dan ayrılan basketbolcu sayısı 5'e çıktı - Haberler

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CSKA Moskova'dan ayrılan basketbolcu sayısı 5'e çıktı

AA, Hüseyin Burak Demirer - Spor
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CSKA Moskova'dan ayrılan basketbolcu sayısı 5'e çıktı

CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 5 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

CSKA Moskova Erkek Basketbol Takımı, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası 5 oyuncusunun kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Tornike Shengelia'dan sonra Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy da Rus kulübü CSKA Moskova'dan ayrılma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shengelia, Lundberg, Grigonis, Voigtmann ve Bolomboy'un şahsi sebeplerle takımı bırakmayı tercih ettikleri belirtilerek, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek." ifadeleri kullanıldı.

THY Avrupa Ligi'nde 8 şampiyonluğu bulunan CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyor.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

basketbol, Ukrayna, Moskova, Rusya, Spor, Haberler

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