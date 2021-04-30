CSGO takımları şu ana kadar kaç harita oynadı?
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CSGO takımları şu ana kadar kaç harita oynadı?

CSGO takımları şu ana kadar kaç harita oynadı?
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Partnerlik oynanan maç sayısını sınırlayan bir etken olmuş gibi duruyor.

HLTV geçtiğimiz saatlerde "CSGO takımları şu ana kadar kaç harita oynadı?" başlıklı bir yaptı. Paylaşımda Top 32'deki "Partner" ve "Partner Olmayan" takımların 2021 yılı içinde toplam kaç harita oynadığının grafiği verildi.

Listeye 1. sıradan giren takım ise HLTV'de şu anda 21. sırada olan EPG Family oldu. EPG Family, 2021 yılı içinde şu ana kadar toplam 158 harita oynadı. Bu sayı neredeyse BIG'in oynadığı harita sayısının 2.5 katına tekabül ediyor. Listenin son sırasındaki takım ise 20 sıradaki Fnatic. Fnatic şu ana kadar toplamda sadece 31 harita oynadı.

Diğer partner takımların oynadığı harita sayıları ise şu şekilde:

Team Liquid (50)

Ninjas in Pyjamas (48)

Astralis (45)

NAVI (45)

FaZe Clan (42)

Team Vitality (36)

Fnatic (31)

Diğer partner olmayan takımların oynadığı harita sayıları ise şu şekilde:

Team Endpoint (91)

Gambit Esports (85)

paiNGaming/67(

virtus.pro (60)

FURIA (54)

Heroic (51)

Team Spirit (48)

FPX Esports (47)

Kaynak: Playerbros

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