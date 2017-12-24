Çsgb'den Taşeron İşçilere Yönelik Bilgilendirme Formu
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı.
ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın (ÇSGB) internet sitesinde, 696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerine ilişkin bilgilendirme formu yer aldı. Bilgilendirme formundaki bilgiler doldurularak konuya ilişkin sorular sorulabiliyor.