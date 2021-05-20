CS_Summit 8 grupları belli oldu! Turnuvanın ödül havuzu göz dolduruyor!
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CS_Summit 8 grupları belli oldu! Turnuvanın ödül havuzu göz dolduruyor!

CS_Summit 8 grupları belli oldu! Turnuvanın ödül havuzu göz dolduruyor!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

CS:GO sahnesinde sekizincisi düzenlenen CS_Summit 8'in grupları dün çekilen kura ile belli oldu. Ödül havuzuyla göz dolduran CS Summit 8'de hangi takımlar mücadele edecek? İşte detaylar!

PGL Stockholm Major'da kalifiye olmak için mücadele edecek 8 takım belli oldu. Kuzey Amerika Bölgesel Büyük Sıralaması (RMR) etkinliği olan cs_summit 8 için gruplar ve turnuvanın maç takvimi duyuruldu.

20 Mayıs'ta başlangıcı yapılacak CS_Summit 8'de mücadele edecek takımlar şu şekilde:

CS_Summit 8 grupları belli oldu! Turnuvanın ödül havuzu göz dolduruyor!

A grubunda Evil Geniuses, FURIA, paiN ve O PLANO bulunuyor. B grubunda ise Team Liquid, EXTREMUM, Extra Salt veBad News Bears yer alıyor.

Her gruptan en iyi 2 takımın playofflara yükseleceği turnuvanın 50.000 dolarlık ödül havuzu göz dolduruyor. Turnuvada mücadele edecek sekiz takımın kazanma şansı olduğu ödüller şu şekilde: Şampiyon takıma 17.000 dolar ve 1600 RMR puanı, 2. olan takıma 10.000 dolar ve 1500 RMR puanı, 3. olan takıma 7000 dolar ve 1400 RMR puanı 4. takıma 5000 dolar ve 1300 RMR puanı,5. takıma 4000 dolar ve 1200 RMR puanı, 6 gelen olan takıma 3000 dolar ve 1100 RMR verilecek son kalan 2 takım ise 2000 dolar ve 950 RMR puanına sahip olacak.

CS: Summit 8'de ilk karşılaşma 20 Mayıs Perşembe günü saat 00.30'da Evil Geniuses ve paiN arasında gerçekleşecek. Diğer karşılaşmaların tarih ve saatleri ise şu şekilde:

CS_Summit 8 grupları belli oldu! Turnuvanın ödül havuzu göz dolduruyor!
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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