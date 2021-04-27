CS Summit 8'e gidecek takımlar belli oldu
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CS Summit 8'e gidecek takımlar belli oldu

CS Summit 8'e gidecek takımlar belli oldu
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Turnuvaya grup aşamasından ve kapalı elemelerden katılacak olan takımlar belirlendi.

CS Summit 8 Turnuvası 14 Mayıs'ta başlıyor.

FURIA, Liquid, Evil Geniuses ve EXTREMUM Bölgesel Major Sıralaması (RMR) sıralamasında en üst sıradaki takımlar olarak cs_summit 8'in grup aşamasına davet alırken, Extra Salt, paiN, GODSENT ve Bad News Bears takımları kapalı elemelere davet edildi.

Amerika bölgesinin RMR(Bölgesel Major Sıralaması) sıralaması ise şöyle:

1-2.

- 480 puan

1-2.

- 480 puan

3.

- 360 puan

4.

- 240 puan

Kapalı eleme 14-18 Mayıs tarihleri arasında oynanacak ve yukarıda bahsedilen dört takım ile birlikte açık elemelerden dört takımı içerecek.

14 Mayıs'ta başlayan turnuvanın playoff maçları 26-30 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 17.000$'lık büyük ödülün sahibi 5 maçlık seri ile belirlenecek. Aynı zamanda 5. ve 6. olan takımlar da aynı gün içerisinde oynanacak maç ile belirlenecek, buna göre genel sıralama şekillenecek.

Turnuva ödül havuzu

Sıra

$ Dolar

Takım

1.

$17,000

1600

 Belirlenecek

2.

$10,000

1500

 Belirlenecek

3.

$7,000

1400

Belirlenecek

4.

$5,000

1300

 Belirlenecek

5.

$4,000

1200

 Belirlenecek

6.

$3,000

1100

 Belirlenecek

7.-8.

$2,000

950

 Belirlenecek

 Belirlenecek

Kaynak: Playerbros

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