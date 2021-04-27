CS Summit 8'e gidecek takımlar belli oldu
Turnuvaya grup aşamasından ve kapalı elemelerden katılacak olan takımlar belirlendi.
CS Summit 8 Turnuvası 14 Mayıs'ta başlıyor.
FURIA, Liquid, Evil Geniuses ve EXTREMUM Bölgesel Major Sıralaması (RMR) sıralamasında en üst sıradaki takımlar olarak cs_summit 8'in grup aşamasına davet alırken, Extra Salt, paiN, GODSENT ve Bad News Bears takımları kapalı elemelere davet edildi.
Amerika bölgesinin RMR(Bölgesel Major Sıralaması) sıralaması ise şöyle:
1-2. - 480 puan
1-2. - 480 puan
3. - 360 puan
4. - 240 puan
Kapalı eleme 14-18 Mayıs tarihleri arasında oynanacak ve yukarıda bahsedilen dört takım ile birlikte açık elemelerden dört takımı içerecek.
14 Mayıs'ta başlayan turnuvanın playoff maçları 26-30 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 17.000$'lık büyük ödülün sahibi 5 maçlık seri ile belirlenecek. Aynı zamanda 5. ve 6. olan takımlar da aynı gün içerisinde oynanacak maç ile belirlenecek, buna göre genel sıralama şekillenecek.
Turnuva ödül havuzu
|Sıra
|$ Dolar
|Takım
|1.
|$17,000
|1600
|Belirlenecek
|2.
|$10,000
|1500
|Belirlenecek
|3.
|$7,000
|1400
|Belirlenecek
|4.
|$5,000
|1300
|Belirlenecek
|5.
|$4,000
|1200
|Belirlenecek
|6.
|$3,000
|1100
|Belirlenecek
|7.-8.
|$2,000
|950
|Belirlenecek
|Belirlenecek
Kaynak: Playerbros