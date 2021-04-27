CS Summit 8'e gidecek takımlar belli oldu

Turnuvaya grup aşamasından ve kapalı elemelerden katılacak olan takımlar belirlendi.

CS Summit 8 Turnuvası 14 Mayıs'ta başlıyor.

FURIA, Liquid, Evil Geniuses ve EXTREMUM Bölgesel Major Sıralaması (RMR) sıralamasında en üst sıradaki takımlar olarak cs_summit 8'in grup aşamasına davet alırken, Extra Salt, paiN, GODSENT ve Bad News Bears takımları kapalı elemelere davet edildi.

Amerika bölgesinin RMR(Bölgesel Major Sıralaması) sıralaması ise şöyle:

1-2. - 480 puan

1-2. - 480 puan

3. - 360 puan

4. - 240 puan

Kapalı eleme 14-18 Mayıs tarihleri arasında oynanacak ve yukarıda bahsedilen dört takım ile birlikte açık elemelerden dört takımı içerecek.

14 Mayıs'ta başlayan turnuvanın playoff maçları 26-30 Mayıs tarihlerinde oynanacak. 17.000$'lık büyük ödülün sahibi 5 maçlık seri ile belirlenecek. Aynı zamanda 5. ve 6. olan takımlar da aynı gün içerisinde oynanacak maç ile belirlenecek, buna göre genel sıralama şekillenecek.

Turnuva ödül havuzu

Sıra $ Dolar Takım 1. $17,000 1600 Belirlenecek 2. $10,000 1500 Belirlenecek 3. $7,000 1400 Belirlenecek 4. $5,000 1300 Belirlenecek 5. $4,000 1200 Belirlenecek 6. $3,000 1100 Belirlenecek 7.-8. $2,000 950 Belirlenecek Belirlenecek

Kaynak: Playerbros